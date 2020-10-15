Россиянам возвращают 20% за путешествия по РФ

Стартовал второй этап кэшбэк-программы Ростуризма и платежной системы «Мир». Россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на путешествия внутри страны, передает «Общественное телевидение России».

В этот раз акция продлится дольше, чем в прошлый раз и закончится 10 января. Размер кэшбэка по каждому туру или проживанию в отеле – 20%. Чтобы его получить, нужно выбрать подходящее направление на сайте Мирпутешествий.рф и оплатить путевку онлайн картой «Мир» до 5 декабря. Бонусы вернутся покупателю на карту в течение пяти рабочих дней с момента оплаты.

Предложения можно найти и на сайтах туроператоров, отельеров и туристических агрегаторов, которые являются партнерами программы.

Фото: «Общественное телевидение России»