В России зарегистрировано снижение ежесуточного роста числа больных COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 754 новый случай заражения COVID-19, 286 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 354 164 заболевших.
Вылечились – 1 048 097 человек, умерли – 23 491.
В Кемеровской области – 177 новых случаев, семь человек скончались.
В Алтайском крае – 178 новых случаев заражения, шесть человек умерли.
В Новосибирской области за сутки выявлено 127 новых случаев, шесть человек умерли.
В Красноярском крае – 204 случая заражения, четыре человека умерли.
В Омской области – 158 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.
В Хакасии выявлено 68 случаев заболевания, три человека умерли.
В Иркутской области – 183 новых случая, один человек скончался.
Тыва – 42 человека заболели, один умер.
Томская область - 170 заболевших.
Республика Алтай – 102 заболевших,. .
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 3942 за прошедшие сутки.