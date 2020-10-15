В России зарегистрировано снижение ежесуточного роста числа больных COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 754 новый случай заражения COVID-19, 286 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 354 164 заболевших.

Вылечились – 1 048 097 человек, умерли – 23 491.

В Кемеровской области – 177 новых случаев, семь человек скончались.

В Алтайском крае – 178 новых случаев заражения, шесть человек умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 127 новых случаев, шесть человек умерли.

В Красноярском крае – 204 случая заражения, четыре человека умерли.

В Омской области – 158 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.

В Хакасии выявлено 68 случаев заболевания, три человека умерли.

В Иркутской области – 183 новых случая, один человек скончался.

Тыва – 42 человека заболели, один умер.

Томская область - 170 заболевших.

Республика Алтай – 102 заболевших,. .

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 3942 за прошедшие сутки.