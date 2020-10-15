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В Новосибирске увеличили число инфекционных бригад скорой помощи

Главная Общество
Новосибирск
13:22 15 Октября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 127 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число таких случаев с начала эпидемии выросло до 14 566.

Выздоровели же за последний день 96 пациентов. Всего болезнь победили 12 797 новосибирских пациентов. Согласно сводке регионального оперативного штаба, число жертв коронавирусной инфекции за вчерашний день выросло на шесть. Общее число летальных исходов достигло 513. В отделениях реанимации медицинский учреждений области находится 121 человек.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в Новосибирске работают уже 35 инфекционных бригад скорой помощи. Весной их число не превышало 27.

«Мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Предположить, что у нас вдруг в четыре раза выросло количество медицинского персонала – невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счет перераспределения внутри медицинских учреждений», – сообщил глава ведомства Константин Хальзов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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