Россияне измерили счастье в деньгах

Для почти половины россиян счастье - это высокая зарплата. Но для этого, им хотелось бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас.

Москвичам, например, тысяч 150-300 в месяц. Таковы данные исследования крупных банков, передает «Общественное телевидение России».

Кто-то признался, что без $1млн о счастье даже помышлять не стоит. В среднем по России люди довольствовались бы и 60 тыс. руб.

Интересно, что еще две недели назад, согласно такому же опросу, россиянам для счастья хватило бы и 50 тыс.

Фото: pixabay.com