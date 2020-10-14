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В Оренбурге тянет прогуляться

Главная Общество
Новосибирск
17:39 14 Октября 2020
город, центр, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Большинство жителей Оренбурга хотели бы видеть исторический центр города местом для прогулок. Это стало известно в ходе завершившейся работы над культурно-событийной программой исторического центра.

Культурно-событийная программа - направление в мастер-плане, который разрабатывают Центр развития архитектурной деятельности, областной департамент архитектуры и пространственно-градостроительного развития и консалтинговая компания ATLAS в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Было проведено 16 глубинных интервью и более 100 опросов горожан. Итоги этого этапа подвели на портале Оренбургской области.

«Согласно полученным данным респондентов, прогулки – главная форма отдыха за пределами дома, причем популярность прогулочного досуга не зависит от времени года. Поэтому городу важна комфортная пешеходная инфраструктура даже зимой», - отмечается в сообщении.

Кроме того, летом жителям Оренбурга не хватает событий в формате open air в парках, на пляже и в пешеходных зонах. Наиболее ожидаемое среди таких мероприятий – кинопоказы. Самым современным пространством горожане назвали набережную реки Урал.

Фото: официальный портал Оренбурга

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