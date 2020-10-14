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Число жертв COVID-19 в России превысило 23 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
15:45 14 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 14  231 новый случай  заражения COVID-19, 239 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 340 409 заболевших.

Вылечились – 1 039 705 человек, умерли – 23 205.

В Новосибирской области за сутки выявлено 120 новых случаев, шесть человек умерли.

В Кемеровской области – 176 новых случаев, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 195 случаев заражения, четыре человека умерли.

В Омской области – 155 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.

Томская область - 175 заболевших, трое скончались.

В Алтайском крае – 172 новых случая заражения, три человека умерли.

В Хакасии выявлено 67 случаев заболевания, три человека умерли.

В Иркутской области – 179 новых случаев, один человек скончался.

Республика Алтай – 134 заболевших, Тыва – 36.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4573 за прошедшие сутки.

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