Число жертв COVID-19 в России превысило 23 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 14 231 новый случай заражения COVID-19, 239 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 340 409 заболевших.
Вылечились – 1 039 705 человек, умерли – 23 205.
В Новосибирской области за сутки выявлено 120 новых случаев, шесть человек умерли.
В Кемеровской области – 176 новых случаев, пять человек скончались.
В Красноярском крае – 195 случаев заражения, четыре человека умерли.
В Омской области – 155 новых случаев заболевания, четыре человека скончались.
Томская область - 175 заболевших, трое скончались.
В Алтайском крае – 172 новых случая заражения, три человека умерли.
В Хакасии выявлено 67 случаев заболевания, три человека умерли.
В Иркутской области – 179 новых случаев, один человек скончался.
Республика Алтай – 134 заболевших, Тыва – 36.
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4573 за прошедшие сутки.