В Новосибирской области новых случаев 120 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области остается на уровне 120 в сутки. Тенденцию последних дней подтвердила сегодняшняя сводка регионального оперативного штаба.

Согласно сообщению штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано ровно 120 случаев заболевания, а их общее количество с начала эпидемии достигло 14 439. Выздоровел же за это время 12 701 пациент. В том числе, 98 за последний день.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 45 лет и 66 лет, две женщины в возрасте 72 года, а также женщины в возрасте 64 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек», - отметили в региональном штабе.

Кроме того, указывается, что в отделениях реанимации медицинских учреждений области находится 101 человек.

Вчера министерство здравоохранения Новосибирской области объявило о том, что ГБУЗ «Родильный дом №2» на ул. Чехова в Новосибирске будет временно перепрофилирован в инфекционный стационар.

«Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести», - пояснили в ведомстве.

Фото: министерство здравоохранения Новосибирской области