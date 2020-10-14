14 октября
Новосибирск
погода +11 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области новых случаев 120 случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
15:43 14 Октября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области остается на уровне 120 в сутки. Тенденцию последних дней подтвердила сегодняшняя сводка регионального оперативного штаба.

Согласно сообщению штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано ровно 120 случаев заболевания, а их общее количество с начала эпидемии достигло 14 439. Выздоровел же за это время 12 701 пациент. В том числе, 98 за последний день.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 45 лет и 66 лет, две женщины в возрасте 72 года, а также женщины в возрасте 64 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек», - отметили в региональном штабе.

Кроме того, указывается, что в отделениях реанимации медицинских учреждений области находится 101 человек.

Вчера министерство здравоохранения Новосибирской области объявило о том, что ГБУЗ «Родильный дом №2» на ул. Чехова в Новосибирске будет временно перепрофилирован в инфекционный стационар.

«Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести», - пояснили в ведомстве.

Фото: министерство здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число жертв COVID-19 в России превысило 23 тыс человек

Число жертв COVID-19 в России превысило 23 тыс человек

14 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 14 231 новый случай заражения COVID-19
Новости Новосибирска: За сутки в России от COVID-19 скончались 244 человека

За сутки в России от COVID-19 скончались 244 человека

13 Октября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 326 178 заболевших.
Новости Новосибирска: Хабаровский край, Тыва, ЕАО и Архангельская область хуже других реализуют мусорную реформу

Хабаровский край, Тыва, ЕАО и Архангельская область хуже других реализуют мусорную реформу

13 Октября 2020 г.
Лучше всего реформа проходит в Московской и Нижегородской областях и Республике Татарстан.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

13 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения
Новости Новосибирска: Оренбургскую область выбрали «пилотом» для закона о соцзаказе

Оренбургскую область выбрали «пилотом» для закона о соцзаказе

12 Октября 2020 г.
Всего в правительственном перечне 16 субъектов федерации
Новости Новосибирска: В России за сутки выявлено более 13,5 тыс новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 13,5 тыс новых случаев заражения COVID-19

12 Октября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 312 310 заболевших.
Новости компаний
14/10
Когда подорожает ОСАГО в 2020 году: последние новости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера

Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера

14 Октября 2020 г.
Подозреваемый, по данным следствия, признал вину
Новости Новосибирска: Число пользователей онлайн-платежей в КНР превысило 800 млн

Число пользователей онлайн-платежей в КНР превысило 800 млн

12 Октября 2020 г.
С марта этого года оно увеличилось на 37 млн
Новости Новосибирска: Инфекционные бригады скорой помощи в Новосибирске усилят студентами-медиками

Инфекционные бригады скорой помощи в Новосибирске усилят студентами-медиками

13 Октября 2020 г.
Минздрав Новосибирской области обратился к студентам-старшекурсникам и ординаторам медуниверситета и медицинского кол...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru