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«Дальневосточной ипотеке» добавили «вторичку»

Главная Общество
Новосибирск
12:40 14 Октября 2020
дальний, восток, ипотека, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Программа «дальневосточной ипотеки» набирает обороты и расширяется: с конца сентября на Чукотке и в Магаданской области участники программы, которыми могут стать молодые семьи возрастом не старше 35 лет, получили возможность взять ипотеку под 2% на покупку жилья на вторичном рынке. До этого «дальневосточная ипотека» распространялась только на покупку жилья в сельской местности и новостройках, которых в регионах почти нет.

«Вступившие в силу изменения в программе «дальневосточная ипотека» позволят жителям Магаданской области и Чукотки в полной мере пользоваться ее возможностями уже сейчас», - заявил в этой связи  генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

Ранее в целях повышения и доступности «дальневосточной ипотеки» первоначальный взнос по кредиту снизили с 20 до 15%.

Помимо расширения действия программы, увеличивается и число ее участников, пускай и не очень быстрыми темпами. По данным АРЧК на сентябрь 2020 года, за время реализации программы, которая стартовала  в конце 2019 года, было выдано более  11 тыс ипотечных кредитов на общую сумму более 40 млрд рублей. Лидерами по числу выданных кредитов стали Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.

«Расширение действия программы именно на Чукотке и Колыме своевременно и актуально, так как пока эти регионы среди аутсайдеров по реализации «дальневосточной ипотеки», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Причин для расширения действия программы несколько: это и отток населения, и сложные климатические условия, и отсутствие нового доступного жилья», - сказал в беседе с Sibnovosti.ru Артур Волошин.

«При этом важно, чтобы при строительстве нового жилья в этих регионах, которое осложняется уже перечисленными причинами, не оставались без внимания и вопросы создания инфраструктуры. Построенный новый дом без учреждений образования, больницы, магазинов по близости вряд ли будет привлекателен для новых жильцов», - добавил эксперт.

#ДальнийВосток #жилье #ипотека #эксперт #артурволошин

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