13 октября
Новосибирск
погода +5 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

За сутки в России от COVID-19 скончались 244 человека

Главная Общество
Новосибирск
14:49 13 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки в России было выявлено 13  868 новых случаев  заражения COVID-19, 244 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 326 178 заболевших.

Вылечились – 1 031 785 человек, умерли - 22 966.

В Омской области – 152 новых случая заболевания, пять человек умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 114 новых случаев, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 184 случая заражения, три человека умерли.

В Кемеровской области – 179 новых случаев, три человека скончались.

В Алтайском крае – 170 новых случаев заражения, три человека умерли.

В Иркутской области – 171 новый случай, два человека скончались.

Томская область - 165 заболевших.

Республика Алтай – 43 заболевших, Хакасия – 66. Тыва – 47.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4618 за прошедшие сутки.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Хабаровский край, Тыва, ЕАО и Архангельская область хуже других реализуют мусорную реформу

Хабаровский край, Тыва, ЕАО и Архангельская область хуже других реализуют мусорную реформу

13 Октября 2020 г.
Лучше всего реформа проходит в Московской и Нижегородской областях и Республике Татарстан.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

13 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения
Новости Новосибирска: Оренбургскую область выбрали «пилотом» для закона о соцзаказе

Оренбургскую область выбрали «пилотом» для закона о соцзаказе

12 Октября 2020 г.
Всего в правительственном перечне 16 субъектов федерации
Новости Новосибирска: В России за сутки выявлено более 13,5 тыс новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 13,5 тыс новых случаев заражения COVID-19

12 Октября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 312 310 заболевших.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области увеличилось число погибших от COVID-19

В Новосибирской области увеличилось число погибших от COVID-19

12 Октября 2020 г.
За сутки зарегистрировано 115 случаев заражения
Новости Новосибирска: С пандемией коронавируса придется жить еще минимум год, заявил главный пульмонолог Минздрава РФ

С пандемией коронавируса придется жить еще минимум год, заявил главный пульмонолог Минздрава РФ

12 Октября 2020 г.
При этом он добавил, что ухудшение эпидемиологической ситуации было ожидаемо.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 установлен в России

Новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 установлен в России

11 Октября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 298 718 заболевших.
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

Хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

13 Октября 2020 г.
Новосибирцы уступили в Нижнем Новгороде
Новости Новосибирска: Жителям КНР запретили посещать выставку «1000 шапок» в Новосибирске

Жителям КНР запретили посещать выставку «1000 шапок» в Новосибирске

11 Октября 2020 г.
Выставка-продажа прошла 7-10 октября.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru