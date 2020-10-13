За сутки в России от COVID-19 скончались 244 человека

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 868 новых случаев заражения COVID-19, 244 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 326 178 заболевших.

Вылечились – 1 031 785 человек, умерли - 22 966.

В Омской области – 152 новых случая заболевания, пять человек умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 114 новых случаев, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 184 случая заражения, три человека умерли.

В Кемеровской области – 179 новых случаев, три человека скончались.

В Алтайском крае – 170 новых случаев заражения, три человека умерли.

В Иркутской области – 171 новый случай, два человека скончались.

Томская область - 165 заболевших.

Республика Алтай – 43 заболевших, Хакасия – 66. Тыва – 47.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4618 за прошедшие сутки.