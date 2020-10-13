Хабаровский край, Тыва, ЕАО и Архангельская область хуже других реализуют мусорную реформу

Хабаровский край, Тыва, Еврейская автономная область (ЕАО) и Архангельская область хуже других реализуют мусорную реформу, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкил на заседании комитета Госдумы по экологии и окружающей среде.

«Я вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело, и результатов ее мы не наблюдаем. Это Хабаровский край, республика Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область», - сказал министр.

Лучше всего реформа проходит в Московской и Нижегородской областях и Республике Татарстан.

Счетная палата России в начале месяца констатировала, что ситуация с мусором в стране критическая. При текущих темпах образования отходов доступные мощности мусоросжитагельных полигонов будут исчерпаны до 2024 года. Мощности полигонов в 32 субъектах России будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них и вовсе уже к 2022 года. Драматическая ситуация с мусором на Камчатке, Бурятии, Якутии, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Омской и Волгоградской областях.

«Одной ликвидацией и рекультивацией полигонов ее не решить. Здесь нужно изменение создания и отношения к данной проблеме, как на государственном, так и мировоззренческом уровнях. И определенные положительные подвижки в этом направлении есть: за последние несколько лет чиновники стали более ответственно относиться к решению данной задачи, а в обществе возросла социальная ответственность по части домашней сортировке мусора. Но, этого явно недостаточно», - заявил тогда Sibnovosti.ru международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.