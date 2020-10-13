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В Новосибирской области от COVID-19 умерло уже более 500 человек

Главная Общество
Новосибирск
13:28 13 Октября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число летальных исходов заболевания COVID-19 в Новосибирской области превысило 500. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Согласно новой сводке статданных, за минувшие сутки в медицинских учреждениях Новосибирской области скончались еще пять пациентов. В их числе, мужчина, которому был 31 год. Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек.

К сегодняшнему утру в области выявлено 14 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 114 из них – за последний день. Число победивших заболевание новосибирцев достигло 12 603 (плюс 95 за минувшие сутки).

«В Новосибирске вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным COVID-19 сейчас в сутки обслуживают до 27 инфекционных бригад скорой медицинской помощи. В ближайшие дни дополнительно будут сформированы еще пять инфекционных бригад. Служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек», - сообщили о принятых в связи с ростом числа заболевших мерах в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В Кемеровской области за последний день зарегистрированы 176 новых больных коронавирусной инфекцией.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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