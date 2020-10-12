Оренбургскую область выбрали «пилотом» для закона о соцзаказе

Российское правительство утвердило перечень из 16 пилотных регионов, где вступает в силу федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Он делает возможными новые форматы организации государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

Перечень регионов указан в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ датирован 7 октября. В число «пилотов» вошли, в частности, несколько сибирских регионов (Новосибирская область, Алтайский и Красноярский края), а также Оренбургская область.

«Помимо традиционных государственного и муниципального заданий эти регионы смогут использовать другие способы организации предоставления социальных услуг – сертификаты и конкурсы. Это позволит вовлечь в процесс некоммерческие организации, повысить качество и доступность таких услуг для населения», - говорится в сообщении российского правительства.

Как пояснили в заксобрании Оренбургской области, такой сертификат дает право выбрать исполнителя услуги в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физкультуры, спорта и туризма. При этом в оренбургском парламенте ссылаются на опыт Москвы, где льготники могут расплачиваться баллами, начисленными на «Карту москвича», при покупке продуктов питания, детской одежды и других товаров первой необходимости.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области