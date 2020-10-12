В России за сутки выявлено более 13,5 тыс новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 592 новых случая заражения COVID-19, 125 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 312 310 заболевших.
Вылечились – 1 024 235 человек, умерли - 22 722.
В Кемеровской области – 178 новых случаев, шесть человек скончались.
В Омской области – 149 новых случаев заболевания, шесть человек умерли.
В Новосибирской области за сутки выявлено 115 новых случаев, пять человек скончались.
В Красноярском крае – 174 случая заражения, три человека умерли.
В Алтайском крае – 169 новых случаев заражения, один человек умер.
Томская область - 151 заболевший, один человек скончался.
В Иркутской области – 162 новых случая.
Республика Алтай – 81 заболевший, Хакасия – 65. Тыва – 45.
Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4395 за прошедшие сутки.