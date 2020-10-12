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В Новосибирской области увеличилось число погибших от COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
13:24 12 Октября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Число летальных случаев от COVID-19 в Новосибирской области скоро превысит 500. Это следует из сегодняшнего сообщения регионального оперативного штаба.

«Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 496 человек», - отмечается в опубликованной сводке.

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано еще 115 случаев заражения. Их общее количество с начала эпидемии достигло 14 205. За последний день было выписано 37 пациентов (всего - 12 508). Согласно сообщению оперативного штаба, в отделениях реанимации областных медучреждений находятся 110 человек.

«На текущей неделе дополнительные ограничительные меры введены не будут. Необходимо усилить административную работу и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер, а также усилить информационно-разъяснительную работу среди населения… Также надо применять как можно более жесткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте», - заявил сегодня новосибирский губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

В Кемеровской области к сегодняшнему дню зарегистрировано более 12 тыс. случаев заболевания.  

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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