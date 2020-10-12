С пандемией коронавируса придется жить еще минимум год, заявил главный пульмонолог Минздрава РФ

Пандемия коронавируса продлится еще не меньше года, считает главным пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. Об этом он заявил газете «Московский комсомолец»

«В плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», - сказал он, отметив, что прогнозы в этом вопросе строить сложно.

При этом он добавил, что ухудшение эпидемиологической ситуации было ожидаемо.

Накануне в России был установлен новые суточный антирекорд по числу выявленных новых случаев заражения COVID-19 - 13 634. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 298 718 заболевших. Вылечились – 1 020 442 человека, умерли - 22 597.