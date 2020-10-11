Новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 установлен в России

За прошедшие сутки в России было выявлено 13 634 новых случая заражения COVID-19, 149 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 298 718 заболевших.

Вылечились – 1 020 442 человека, умерли - 22 597.

В Омской области – 147 новых случаев заболевания, семь человек умерли.

В Кемеровской области – 170 новых случаев, четыре человека скончались.

В Красноярском крае – 176 случаев заражения, три человека умерли.

В Алтайском крае – 162 новых случая заражения, три человека умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 118 новых случаев, три человека скончались.

Томская область - 148 заболевших, два человека скончались.

В Иркутской области – 159 новых случаев, один человек умер.

Республика Алтай – 107 заболевших, Хакасия – 64. Тыва – 41.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4501 за прошедшие сутки.