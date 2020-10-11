Жителям КНР запретили посещать выставку «1000 шапок» в Новосибирске

Жителям Китая запретили посещать выставку «1000 шапок» в ДК «Прогресс» в Новосибирске из-за коронавируса. Выставка-продажа прошла 7-10 октября.

«Уважаемые китайцы, которые прилетели из своего края! Мы беспокоимся за наших посетителей, поэтому вход на выставку "1000 шапок" для вас строго запрещён. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашей выставки. Просим прощения за предоставленные неудобства», - гласило объявление на двери выставки, которое публикует «АиФ».

В ДК «Прогресс» сообщили, что не знают о подобных запретах.

Что побудило организаторов выставки разместить такое объявление не известно, так как в Китае в настоящее время один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 в мире.

Фото с сайта «АиФ»