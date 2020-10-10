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Новый максимум по числу заболевших COVID-19 установлен в России

Главная Общество
Новосибирск
14:53 10 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 12  846 новых случаев заражения COVID-19, 197 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 285 084 заболевших.

Вылечились – 1 016 202 человека, умерли - 22 454.

В Новосибирской области за сутки выявлено 95 новых случаев, пять человек скончались.

В Красноярском крае – 175 случаев заражения, два человека умерли.

В Иркутской области – 155 новых случаев, два человека умерли.

В Алтайском крае – 154 новых случая заражения, два человека умерли.

В Кемеровской области – 169 новых случаев.

В Омской области – 143 случая болезни.

Томская область - 139 заболевших.

Республика Алтай – 111 заболевших, Хакасия – 63. Тыва – 39.

Лидером по числу новых выявленных случаев заражения остается Москва – 4105 за прошедшие сутки.

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