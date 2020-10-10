Собаки выявят больных коронавирусом в аэропортах России

В начале следующего года они начнут работу в аэропортах Москвы, а потом и в других регионах России, сообщает «Общественное телевидение России».

Для эксперимента выбрали породу шалайка, это смесь шакала и лайки. Из-за небольших размеров они могут работать как в толпе, так и в салонах самолетов, из-за острого обоняния чуют запах с полутора метров.

Шалайки ищут взрывчатку, наркотики, диагностируют диабет, болезнь Паркинсона, малярию и онкологическаие заболевания. Кинологи говорят, каждая болезнь имеет свой запах, и собаки его распознают. Во время дрессировки животным показывают биоматериал больного коронавирусом, а потом просят найти аналогичный среди других образцов.

Новому навыку сейчас обучают не только в России. Подобные курсы собаки проходят в ОАЭ, Великобритании, Чили, а в аэропорту Хельсинки они дежурят уже с сентября этого года.

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