Радиостанция «ПИ FM» разместила рекламу в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске 9 октября стартовала рекламная кампания «Первого интернационального радио ПИ FM». Красочный баннер предлагает подключиться к прослушиванию эфира радиостанции в Чое, Кош-Агаче и Горно-Алтайске.

Яркий баннер в Горно-Алтайске напоминает жителям Алтайского края, на каких частотах они могут послушать «Первое Интернациональное радио ПИ FM»: в Горно-Алтайске — 105.5 FM, в Чое — 102.6 FM, в Кош-Агаче — 102.3 FM.

ПИ FM уже регулярно вещает в 7-ми федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном, Уральском и Сибирском.

В эфире Первого Интернационального можно послушать только русскоязычные музыкальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке, что является уникальным форматом вещания на российском радийном рынке.

Радио «ПИ FM» можно услышать не только на эфирных радиочастотах России, но и в режиме реального времени на сайте pifm.ru, а также в мобильных приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.

