Более 12 тыс новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено 12 126 новых случаев заражения COVID-19, 201 человек скончался, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 272 238 человек заболевших.

Вылечились – 1 009 421 человек, умерли - 22 257.

В Алтайском крае – 142 новых случая заражения, восемь человек умерли.

В Кемеровской области – 168 новых случаев, семь человек умерли.

В Омской области – 132 случая, четыре человека скончались.

В Красноярском крае – 165 случаев заражения, два человека умерли.

В Иркутской области – 146 новых случаев, три человека умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 87 новых случаев, два человека скончались.

Томская область - 131 заболевший.

Республика Алтай – 103 заболевших, Хакасия – 65. Тыва – 36.