Трудовые и миграционные настроения россиян

Миграция россиян внутри страны в течение года претерпели ряд изменений. Несмотря на то, что главный тренд остается неизменным – жители Поволжья, Сибири, Урала и других регионов стремятся, прежде всего, в Санкт-Петербург, Краснодар, а жители Санкт-Петербурга и Краснодара в Москву, определенные подвижки в миграционных настроениях жителей России все же произошли.

Согласно статистическим данным, наиболее популярными городами для переезда являются: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Сочи, Тюмень. Наибольший отток населения происходит из Кемеровской, Челябинской, Самарской, Омской областей и Коми. При этом в последние годы значительно сократился отток населения из республик Северного Кавказа.

Главными причинами для переезда являются: улучшение условий жизни и заработной платы, семейные обстоятельства, смена климата, учеба и пр.

Раньше главным и безоговорочным стимулом для переезда был поиск более высокооплачиваемой и интересной работы, который и на сегодняшний день остается основным. В то же время в последнее время все большее число россиян начинает задумываться о переезде, стремясь жить в более экологичных и здоровых условиях.

«Ориентир на экологичность находится в рамках мирового тренда. Желание людей жить в более экологичных и здоровых условиях закономерно. Нет ничего удивительного в том, что люди хотят уехать с Урала и из Сибири, где сосредоточено промышленное производство и климат достаточно суров, и стремятся в более теплые края, к морю, в частности, Краснодарский край», - говорит международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

Москва всегда была главной целью для переезда, однако в последние несколько лет ситуация изменилась. Так, согласно данным Urban Land Institute, в последние три года из столицы происходит отток людей. Говорить об этом как устоявшемся тренде пока преждевременно, но то, что люди стали чаще покидать Москву или задумываются о такой возможности – определенно.

«Многие устали от ритма мегаполиса, более того на эту усталость наложился коронавирус, и люди стали рассматривать такую возможность не как некую абстракцию, а как реальность». – сказал Sibnovosti.ru Артур Волошин. «Главное проблема в том, что не многие могут позволить себе такой переезд, так как основные деньги сосредоточены в Москве, а в регионах платят меньше и работы вообще может не быть. Тут надо либо кардинально менять жизнь и сферу деятельности, либо быть фрилансером. Ну и всегда, конечно, остается романтический фактор», - заключил он.

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