Число жертв COVID-19 в России превысило 22 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 11 493 новых случая заражения COVID-19, 191 человек скончался, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 260 112 человек заболевших.

Вылечились – 1 002 329 человек, умерли - 22 056.

В Алтайском крае – 134 новых случая заражения, пять человек умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 87 новых случаев, пять человек скончались.

В Омской области – 117 случаев, четыре человека скончались.

В Кемеровской области – 168 новых случаев, три человека умерли.

В Красноярском крае – 167 случаев заражения, три человека умерли.

Томская область - 110 заболевших, два человека скончались.

В Иркутской области – 136 новых случаев, один человек умер.

Тыва – 31 случай заражения, один человек умер.

Республика Алтай – 98 заболевших, Хакасия – 59.