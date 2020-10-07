Более 200 человек скончались в России от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено 11 115 новых случаев заражения COVID-19, что на 500 человек меньше, чем накануне. При этом 202 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 248 619 человек заболевших.

Вылечились – 995 275 человек, умерли - 21 865.

В Алтайском крае – 129 новых случаев заражения, восемь человек умерли.

В Кемеровской области – 169 новых случаев, пять человек умерли.

В Омской области – 104 случая, четыре человека скончались.

В Красноярском крае – 158 случаев заражения, три человека умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 82 новых случая, три человека скончались.

В Иркутской области – 124 новых случая, два человека умерли.

Томская область - 110 заболевших.

Республика Алтай – 88 заболевших, Хакасия – 52, Тыва - 22.