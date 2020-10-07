В Новосибирске вновь открывают два инфекционных госпиталя. Они будут располагаться на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2, сообщили в региональном Минздраве.

«Специалисты обращают внимание, что традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжелых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале в среднем 8 дней, сейчас – 16», - отмечается в сообщении.

Согласно данным на 6 октября, в Новосибирской области за все время пандемии коронавируса было выявлено 13 621 случай заражения (+78 за последние сутки), скончались – 472 человека.