В Сибири ожидают рост числа ДТП из-за похолодания

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОСЧ) предупредил о возможности роста числа аварий на автотрассах Сибири из-за похолодания, идущего в регионы СФО.

«В начале недели сохранятся положительные аномалии с отклонениями среднесуточной температуры до 2-3 градусов от нормы в регионах Сибири, однако в среду и, повторно, к концу недели похолодание с осадками повысит вероятность увеличения аварийности на автомобильных трассах на территории Сибирского федерального округа», - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС, которое цитирует РИА Новости.

Согласно прогнозам синоптиков, в Новосибирской области до конца недели погода будет колебаться от +4 до -3 градусов Цельсия, пройдут снегопады и дожди. В Красноярском крае - от +4 до -3 градусов Цельсия, снег и дожди.

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