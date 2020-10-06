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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу о 385-й стрелковой дивизии в годы ВОВ

Главная Общество
Новосибирск
15:21 6 Октября 2020
война, книга, история, программа, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
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В 29-м выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем книгу Анатолия Юновидова "Одинокая война. Неизвестный подвиг 385-й стрелковой дивизии", созданную по инициативе потомков солдат и офицеров 385-й стрелковой дивизии. Книгу представляет активист сообщества потомков солдат и офицеров 385-й стрелковой дивизии, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Буторина.

В предисловии к книге активисты сообщества Ольга Буторина (Москва, Россия) и Олег Стиценко (Одесса, Украина) написали: "Мы подготовили к печати и издали эту книгу в память о наших отцах, дедах и прадедах, но надеемся, что она не останется сугубо частным делом нашего сообщества, нашим личным памятником солдатам 385-й дивизии. Мы убеждены, что история войны должна включать в себя историю боевого пути конкретных войсковых соединений. Верим, что эта работа будет продолжена другими сообществами солдатских потомков".

Обсуждаем одну из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны — Вяземскую наступательную операцию ( январе–апреле 1942 г); узнаем какой ценой прорывалась немецкая оборона, почему наши войска несли такие большие потери во время наступления и почему его результаты оказались такими скромными; как советские войска учились брать немецкие опорные пункты, как создавались первые штурмовые отряды и как в жестоких боях рождалась новая победная тактика, вынудившая противника навсегда отказаться от очаговой обороны.

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