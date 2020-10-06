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Более 11 тыс новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

Главная Общество
Новосибирск
14:40 6 Октября 2020
ситуация, вирус, сибирь, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 11  615 новых случаев заражения COVID-19, 188 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 237 504 человека.

Вылечились – 988 576 человек, умерли - 21 663.

В Иркутской области – 116 новых случаев, семь человек умерли.

В Алтайском крае – 114 новых случаев заражения, шесть человек умерли.

В Кемеровской области – 175 новых случаев, пять человек умерли.

В Омской области – 101 случай, четыре человека скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 78 новых случаев, четыре человека скончались.

В Красноярском крае – 137 случаев заражения, один человек умер.

Томская область - 121 заболевший.

Республика Алтай – 67 заболевших, Хакасия – 49, Тыва - 36. 

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