Sibnovosti отмечают совершеннолетие

Sibnovosti.ru отмечают совершеннолетие - ведущему СМИ Сибири исполняется 18 лет.

За это время менялась страна, менялся и наш портал. Взлеты и падения - это неизбежно. Но самое главное - все это время «Сибирскому агентству новостей» удавалось сохранять качественную журналистику и быть надежными партнерами для рекламодателей. Среди них - крупнейшие компании Красноярского края, Сибири и страны в целом.

Мы продолжаем работать и рассказывать о новостях объективно. Впереди - много планов и ожиданий!

Дмитрий Усков: исполнительный директор «Сибирского агентства новостей»: