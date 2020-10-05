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Согласован актуализированный генплан Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
16:42 5 Октября 2020
новосибирск, генплан, архитектура
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Новосибирской области устранило все замечания и согласовало актуализированный генплан Новосибирска, сообщил сегодня главный архитектор области Александр Авсейков.

«Благодаря слаженной деятельности всех структур, вошедших в состав согласительной комиссии по подготовке генплана города, их удалось устранить. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил результат этой работы и подписал сводное положительное заключение. Следующим этапом станет утверждение актуализированной версии генплана Новосибирска на сессии городского совета депутатов», - рассказал он.

Генплан Новосибирска был разработан еще в 2007 году, а в 2019 году началась его актуализация.

Фото ok.ru

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