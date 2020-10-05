В России вновь отмечен рост числа заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено 10 888 новых случаев заражения COVID-19, 117 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 225 889 человек.

Вылечились – 992 324 человека, умерли - 21 475.

В Новосибирской области за сутки выявлено 73 новых случая, пять человек скончались.

В Омской области – 99 новых случаев, четыре человека скончались.

В Кемеровской области – 173 новых случая, три человека умерли.

В Иркутской области – 108 новых случаев, трое скончались.

В Красноярском крае – 120 случаев заражения, два человека умерли.

В Алтайском крае – 104 новых случая заражения, два человека умерли.

Томская область - 106 заболевших.

Республика Алтай – 86 заболевших, Хакасия – 50, Тыва - 33.