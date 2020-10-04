Ежедневный прирост больных COVID-19 в России превысил 10 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 10 499 случаев заражения COVID-19, 107 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ 1 215 001 человек.

Вылечились - 979 143 человека, умерли - 21 358.

В Омской области – 99 новых случаев, три человека скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 77 новых случаев, три человека скончались.

В Красноярском крае – 122 случаев заражения, два человека умерли.

В Алтайском крае – 105 новых случаев заражения, два человека умерли.

Томская область - 108 заболевших, один человек умер.

В Кемеровской области – 169 новых случаев.

В Иркутской области – 99 новых случаев.

Республика Алтай – 85 заболевших, Хакасия – 48, Тыва - 30.