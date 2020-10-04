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В Бурятии предприятия обязали перевести треть сотрудников на удаленку

Главная Общество
Новосибирск
17:05 4 Октября 2020
общество, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики. Поводом стала удручающая статистика по заболевшим коронавирусом и ОРВИ. 

«У нас достаточно напряженная ситуация с коронавирусом: за сутки выявлено 89 заболевших. Это много. Это больше, чем у нас было в начале эпидемии коронавируса в апреле, мае и в июне месяце», - сказал губернатор. 

Эпидемический порог по ОРВИ в республике также превышен. По словам главы, с учетом коечного фонда районных больниц в республике осталось около 30% коек для зараженных. В Улан-Удэ занято более 90 % «ковидных» мест. 

«С понедельника в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозерске, в поселке Курумкан, в селах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дистанционный формат обучения. Пока это только на две недели. Будем смотреть, как развивается ситуация», - отметил губернатор. 

Правительство подписало указ о переводе 30% сотрудников на предприятиях на удаленный режим работы. 

«Все организации должны перевести минимум 30 % своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия»», - заявил он. 

Все кафе и рестораны будут закрываться в 22:00, а торговые сети должны усилить меры безопасности. 

«Пока мы не закрываем торговые центры. Но в торговом центре много павильонов: кто-то торгует обувью, кто-то одеждой или строительными материалами. Прошу администрацию торговых центров следить за соблюдением всех требований Роспотребнадзора каждой торговым павильоном и арендатором. Если хоть один из павильонов будет нарушать правила, может быть закрыт весь торговый центр», - пояснил Цыденов. 

Он добавил, что масочный режим должен соблюдаться повсеместно. 

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