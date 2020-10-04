В Бурятии предприятия обязали перевести треть сотрудников на удаленку

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики. Поводом стала удручающая статистика по заболевшим коронавирусом и ОРВИ.

«У нас достаточно напряженная ситуация с коронавирусом: за сутки выявлено 89 заболевших. Это много. Это больше, чем у нас было в начале эпидемии коронавируса в апреле, мае и в июне месяце», - сказал губернатор.

Эпидемический порог по ОРВИ в республике также превышен. По словам главы, с учетом коечного фонда районных больниц в республике осталось около 30% коек для зараженных. В Улан-Удэ занято более 90 % «ковидных» мест.

«С понедельника в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозерске, в поселке Курумкан, в селах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дистанционный формат обучения. Пока это только на две недели. Будем смотреть, как развивается ситуация», - отметил губернатор.

Правительство подписало указ о переводе 30% сотрудников на предприятиях на удаленный режим работы.

«Все организации должны перевести минимум 30 % своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия»», - заявил он.

Все кафе и рестораны будут закрываться в 22:00, а торговые сети должны усилить меры безопасности.

«Пока мы не закрываем торговые центры. Но в торговом центре много павильонов: кто-то торгует обувью, кто-то одеждой или строительными материалами. Прошу администрацию торговых центров следить за соблюдением всех требований Роспотребнадзора каждой торговым павильоном и арендатором. Если хоть один из павильонов будет нарушать правила, может быть закрыт весь торговый центр», - пояснил Цыденов.

Он добавил, что масочный режим должен соблюдаться повсеместно.