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В Новосибирской области продолжает расти число госпитализированных из-за COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
16:40 4 Октября 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за 4 октября подтверждено 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших -  13 470, говорится в сообщении оперативного штаба. 

За сутки трое скончались от COVID-19 - это мужчина в возрасте 67 лет и женщины 50 лет и 61 года. Общее число летальных исходов в области - 464. 

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 пациента. На аппаратах ИВЛ - восемь человек.

«В медучреждениях области находится 2621 человек с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом», - пояснили в оперативном штабе. 

Днем ранее было подтверждено 79 новых случаев инфекции. 

Фото: Минздрав

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