В Новосибирской области продолжает расти число госпитализированных из-за COVID-19

В Новосибирской области за 4 октября подтверждено 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших - 13 470, говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки трое скончались от COVID-19 - это мужчина в возрасте 67 лет и женщины 50 лет и 61 года. Общее число летальных исходов в области - 464.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 пациента. На аппаратах ИВЛ - восемь человек.

«В медучреждениях области находится 2621 человек с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом», - пояснили в оперативном штабе.

Днем ранее было подтверждено 79 новых случаев инфекции.

Фото: Минздрав