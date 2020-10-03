Ежедневный прирост больных COVID-19 в России приблизился к 10 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 9859 случаев заражения COVID-19, 174 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ превысило 1,2 млн человек.
Вылечились - 975 859 человек, умерли - 21 251.
В Алтайском крае – 103 новых случая заражения, шесть человек умерли.
В Омской области – 98 новых случаев, четыре человека скончались.
В Новосибирской области за сутки выявлено 79 новых случаев, четыре человека скончались.
В Красноярском крае – 113 случаев заражения, два человека умерли.
В Иркутской области – 97 новых случаев, два человека скончались. В
Кемеровской области – 168 новых случаев.
Томская область - 98 заболевших.
Республика Алтай – 87 заболевших, Хакасия – 47, Тыва - 33.