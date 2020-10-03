Ежедневный прирост больных COVID-19 в России приблизился к 10 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 9859 случаев заражения COVID-19, 174 человека скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ превысило 1,2 млн человек.

Вылечились - 975 859 человек, умерли - 21 251.

В Алтайском крае – 103 новых случая заражения, шесть человек умерли.

В Омской области – 98 новых случаев, четыре человека скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 79 новых случаев, четыре человека скончались.

В Красноярском крае – 113 случаев заражения, два человека умерли.

В Иркутской области – 97 новых случаев, два человека скончались. В

Кемеровской области – 168 новых случаев.

Томская область - 98 заболевших.

Республика Алтай – 87 заболевших, Хакасия – 47, Тыва - 33.