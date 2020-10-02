Эксперты оценили уровень сокращения штата и падения зарплат в России во время пандемии

По данным опроса банка «Открытие», 35% российских компаний снизили сотрудникам зарплату с начала эпидемии коронавируса. А почти четверть сократили штат.

Директор «Института профессионального кадровика» Валентина Митрофанова «ОТРажения» на «Общественном телевидении России» рассказала, что сокращения происходили в больших компаниях при том, что меры государственной поддержки на период пандемии были ориентированы на мелкий и средний бизнес.

«Большей частью все сокращения, все изменения в оплате коснулись массовых достаточно профессий, которые могут быть заменены с рынка труда», - заявила она.

Митрофанова напомнила, что это коснулось таких сфер, как ресторанный бизнес, гостиничный, торговля. А вот интернет-торговля не пострадала, наоборот, людей нанимали активнее.

Обращение же в трудинспекцию с жалобой в случае сокращения не сможет защитить интересы конкретного человека. По словам эксперта, работодатели могли обойтись «меньшей кровью» - не сокращать людей, не отправлять в отпуска без сохранения, а вводить режим неполного рабочего времени. Однако подушки безопасности нет у подавляющего большинства представителей российского бизнеса.

В свою очередь, член президиума объединения предпринимателей «Опора России» Юрий Савелов рассказал, что 75% предпринимателей, подавших заявки, не получили поддержки по разным причинам.

«Если будет вторая волна пандемии, я, конечно, сохраню людей, я уже об этом говорил в эфире, любыми путями, любыми средствами, обязательно сохраню, чего бы мне это ни стоило», - обещал он.

Также эксперт отметил, что сейчас потерявшие работу могут пробовать открывать свое дело, особенно, дистанционно. По словам Савелова, проблема сохранения рабочих мест затрагивает все десятилетие в целом - из-за автоматизации рабочих процессов, а в период пандемии лишь обострилась.