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За время пандемии 754 медика в Приморье были инфицированы COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
15:19 2 Октября 2020
приморье, медицина, сотрудники, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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За время пандемии 754 медика в Приморье были инфицированы COVID-19, сообщили сегодня в  региональном министерстве здравоохранения.

В крае введены новые правила маршрутизации больных COVID-19, согласно которым госпитализация таких пациентов проводится только в медицинские учреждения, перепрофилированные для лечения больных с коронавирусной инфекцией, передает «Общественное телевидение России».

Кроме этого, после каждого выезда к ковидным больным проводится дезинфекция машины. Как отмечают в министерстве, это приводит к увеличению времени ожидания приезда «скорой».

В середине мая этого года правительство России утвердило временный порядок страховых выплат медикам, заболевшим COVID-19 на рабочем месте. Согласно ему в случае смерти медицинского работника, наступившей в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией, его семья получала единовременно 2 752452 рубля. Компенсация за временную потерю трудоспособности составляла 68 811 рублей. Компенсации выплачивались и в случае стойкой утраты медработником трудоспособности, наступившей в результате инфицирования COVID-19 и развития осложнений после перенесенного заболевания.

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