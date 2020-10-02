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Число жертв COVID-19 в России превысило 21 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
15:11 2 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено 9412 случаев заражения COVID-19, 186 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 194 643 человека.

Вылечились - 970 296 человек, умерли - 21 077.

В Кемеровской области – 167 новых случаев, четыре человека скончались.

В Омской области – 86 новых случаев, четыре человека скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 85 новых случаев, три человека скончались.

В Алтайском крае – 101  новый случай заражения, два человека умерли.

В Красноярском крае – 115 случаев заражения, один человек умер.

В Иркутской области – 98 новых случаев. Томская область - 91 заболевший.

Республика Алтай – 84 заболевших, Тыва - 39. Хакасия - 43. 

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