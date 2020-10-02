Число жертв COVID-19 в России превысило 21 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено 9412 случаев заражения COVID-19, 186 человек скончались, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 194 643 человека.
Вылечились - 970 296 человек, умерли - 21 077.
В Кемеровской области – 167 новых случаев, четыре человека скончались.
В Омской области – 86 новых случаев, четыре человека скончались.
В Новосибирской области за сутки выявлено 85 новых случаев, три человека скончались.
В Алтайском крае – 101 новый случай заражения, два человека умерли.
В Красноярском крае – 115 случаев заражения, один человек умер.
В Иркутской области – 98 новых случаев. Томская область - 91 заболевший.
Республика Алтай – 84 заболевших, Тыва - 39. Хакасия - 43.