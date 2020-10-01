На Камчатке создадут «министерство счастья»

На Камчатке появится новый орган власти – «министерство счастья». Официальное название – «министерство социального благополучия и семейной политики». Об этом объявил сегодня губернатор края Владимир Солодов.

«Сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», - сказал глава региона, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе проведения инициированной им реформы органов краевой власти принято решение создать данное министерство.