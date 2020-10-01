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На Камчатке создадут «министерство счастья»

Главная Общество
Новосибирск
16:03 1 Октября 2020
камчатка, министерство, счастье, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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На Камчатке появится новый орган власти – «министерство счастья». Официальное название – «министерство социального благополучия и семейной политики». Об этом объявил сегодня губернатор края Владимир Солодов.

«Сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», - сказал глава региона, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе проведения инициированной им реформы органов краевой власти принято решение создать данное министерство.

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