Число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось почти на 9 тыс человек

За прошедшие сутки в России было выявлено еще 8945 случаев заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 185 231 человек.
Вылечились - 964 242 человека, умерли - 20 891.
В Иркутской области – 92 новых случая, шесть человек умерли.
В Новосибирской области за сутки выявлено 82 новых случая, пять человек скончались.
В Омской области – 89 новых случаев, четыре человека скончались.
В Кемеровской области – 162 новых случая, три человека скончались.
В Красноярском крае – 116 случаев заражения, три человека умерли.
В Алтайском крае – 98 новых случаев заражения, три человека умерли.
Томская область - 89 заболевших, два человека умерли.
Республика Алтай – 66 заболевших, Тыва - 44. Хакасия - 42.