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Число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось почти на 9 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
15:47 1 Октября 2020
россия, сибирь, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено еще 8945 случаев заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 185 231 человек.

Вылечились - 964 242 человека, умерли - 20 891.

В Иркутской области – 92 новых случая, шесть человек умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 82 новых случая, пять человек скончались.

В Омской области – 89 новых случаев, четыре человека скончались.

В Кемеровской области – 162 новых случая, три человека скончались.

В Красноярском крае – 116 случаев заражения, три человека умерли.

В Алтайском крае – 98 новых случаев заражения, три человека умерли.

Томская область - 89 заболевших, два человека умерли.

Республика Алтай – 66 заболевших, Тыва - 44. Хакасия - 42. 

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