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Перемены в жизни россиян с 1 октября 2020 года

Главная Общество
Новосибирск
11:04 1 Октября 2020
россия, жизнь, нововведение, налоги, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В октябре россиян ждет раз изменений и нововведений.

Выплаты

В октябре на 3% будут увеличены выплаты военнослужащим, федеральным гражданским служащим и сотрудникам федеральных государственных органов, которые не являются госслужащими.

Налоги

С 1 октября меняются правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.

Страхование

C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации. Согласно закону, максимальная сумма возмещения для этих категорий будет аналогична действующей для физлиц - 1,4 млн рублей.

Пиратство

С 1 октября Роскомнадзор получает полномочия блокировать мобильные приложения с пиратским контентом в случае их отказа удалить данный контент.

Карта «Мир»

Ряд социальных выплат и пособий теперь будет начисляться только на карты российской платежной системы «Мир». Речь идет о пенсиях, пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице, а также о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет.

Миграция и гражданство

С середины месяца вступает в силу закон, корректирующий действующие нормы о гражданстве и дактилоскопической регистрации. С этого момента без соблюдения условия о сроке проживания в стране получить гражданство России смогут все иностранцы, совершеннолетние дети которых уже стали гражданами России.

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