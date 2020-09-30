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В России сохраняется рост числа заболеваний COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
14:49 30 Сентября 2020
россия, сибирь, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено еще 8481 случай заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 176 286 человек.

Вылечились - 958 257 человек, умерли - 20 722.

В Кемеровской области – 156 новых случаев, восемь человек скончались

В Алтайском крае – 95 новых случаев заражения, пять человек умерли.

В Омской области – 90 новых случаев, четыре человека скончались.

В Иркутской области – 87 новых случаев, четыре человека умерли.

В Новосибирской области за сутки выявлено 77 новых случаев, четверо скончались.

В Красноярском крае – 114 случаев заражения, один человек умер.

Томская область - 89 заболевших, Республика Алтай - 54, Тыва - 42. Хакасия - 42. 

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