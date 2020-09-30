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Эксперты оценили идею по раздаче продуктовых сертификатов

Главная Общество
Новосибирск
11:38 30 Сентября 2020
россияне, госдума, еда, эксперты, инициатива
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В Госдуме предложили раздавать малообеспеченным гражданам продуктовые сертификаты на определенные суммы, передает «Общественное телевидение России». В Счетной палате заявили: национальная цель по снижению бедности под угрозой. К 2030 году должны были сократить число бедных в два раза, но по последним данным, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло почти 20 миллионов человек (13,5% от всего населения России). А размер среднедушевых доходов во втором квартале 2020 года составляет всего 33 тысяч рублей.

В эфире программы «ОТРажения» доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич назвал продуктовые сертификаты «замечательной идеей». Он привел в пример США, где продуктовая корзина - совершенно обычная история. Правда, там она составляется из расчета 750 долларов на человека в месяц и включает свежие фрукты. Кривелевич напомнил, что эта мера направлена на стимулирование сельхозпроизводителя.

«Понимаете, закрылись рестораны, поэтому очень много продуктов, которые раньше шли в сферу общепита, теперь просто не потребляются. Поэтому если государство будет эти продукты закупать и раздавать людям, то оно не только людей накормит, но и сельхозпроизводителей поддержит», - рассказал он.

Эксперт также отметил: запущенные меры поддержки населения недостаточны, невозможно развивать успешно экономику при бедных людях. При этом он считает, что раздавать деньги населению возможно, ведь Россия уже давно перестала «питаться» только нефтью и газом, добавив к этому доходы населения. А чем больше денег забросят в национальную экономику для потребления, тем больше будут выпускать товаропроизводители.

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также одобрил идею с продуктовыми сертификатами. Подобная мера соцподдержки уже работала в отдельных регионах, а в Москве также перечисляли на социальные карты москвичей сумму на семью, которая подпадает под критерии нуждаемости.

«Торговые центры, сети, которые вступают в программу обслуживания таких сертификатов, понимают, что для них это клиенты. Они придумывают дополнительные программы лояльности, дополнительные скидки – тем самым создавая дополнительные позитивные и привлекательные условия для потребителей», - считает Нилов.

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