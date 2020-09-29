Еще 8232 случая COVID-19 выявлено в России за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено еще 8232 случая заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 167 805 человек.

Вылечились - 952 399 человек, умерли - 20 545.

В Алтайском крае – 93 новых случая заражения, шесть человек умерли.

В Омской области – 85 новых случаев, пять человек скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлен 71 новый случай, четверо скончались.

В Иркутской области – 83 новых случая, три человека умерли.

В Красноярском крае – 112 случаев заражения.