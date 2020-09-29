Вышел 28 выпуск проекта «Встречи с издателем»

В 28-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу Ирины Коноваловой и Елены Мельниковой «Древняя Русь в системе евразийских коммуникаций (IX -X вв )».

Какую роль играла и какое место занимало Древнерусское государство в евразийской системе коммуникаций? Как выстраивалась логистика трансконтинентальных и локальных путей Восточной Европы с прилегающими областями, от Скандинавии до Византии и Ближнего Востока? Историческая география и географическая история Древней Руси и Восточной Европы, экономическая антропология и медиевистика древнерусского, древнескандинавского и восточного мира глазами доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Елены Мельниковой в 28-м выпуске проекта «Встречи с издателем».