29 сентября
Новосибирск
погода +5 °C
78.67
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Вышел 28 выпуск проекта «Встречи с издателем»

Главная Общество
Новосибирск
14:49 29 Сентября 2020
история, книги, программа, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 28-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу Ирины Коноваловой и Елены Мельниковой «Древняя Русь в системе евразийских коммуникаций (IX -X вв )».

Какую роль играла и какое место занимало Древнерусское государство в евразийской системе коммуникаций? Как выстраивалась логистика трансконтинентальных и локальных путей Восточной Европы с прилегающими областями, от Скандинавии до Византии и Ближнего Востока? Историческая география и географическая история Древней Руси и Восточной Европы, экономическая антропология и медиевистика древнерусского, древнескандинавского и восточного мира глазами доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Елены Мельниковой в 28-м выпуске проекта «Встречи с издателем».

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Еще 8232 случая COVID-19 выявлено в России за сутки

Еще 8232 случая COVID-19 выявлено в России за сутки

29 Сентября 2020 г.
Вылечились - 952 399 человек, умерли - 20 545.
Новости Новосибирска: Председатель думы Владивостока заразился коронавирусом

Председатель думы Владивостока заразился коронавирусом

29 Сентября 2020 г.
В настоящее время он проходит лечение
Новости Новосибирска: Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19, иначе россиян вновь могут ждать ограничения

Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19, иначе россиян вновь могут ждать ограничения

29 Сентября 2020 г.
Согласно последним данным, общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 159 573 человека.
Новости Новосибирска: В России выявлено еще 8135 новых случаев заражения COVID-19

В России выявлено еще 8135 новых случаев заражения COVID-19

28 Сентября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 159 573 человека.
Новости Новосибирска: Алтайский край признан самым здоровым среди регионов Сибири

Алтайский край признан самым здоровым среди регионов Сибири

28 Сентября 2020 г.
Таковы данные рейтинга рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2019 году,
Новости Новосибирска: Более 7,8 тыс человек заразились COVID-19 в России за сутки

Более 7,8 тыс человек заразились COVID-19 в России за сутки

27 Сентября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 151 438 человек.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Вернувшихся из-за рубежа россиян ждет самоизоляция

Вернувшихся из-за рубежа россиян ждет самоизоляция

24 Сентября 2020 г.
Она продлится до получения ПЦР-теста на коронавирус
Новости Новосибирска: В Амурской области задержаны подозреваемые в убийстве тигренка Павлика

В Амурской области задержаны подозреваемые в убийстве тигренка Павлика

29 Сентября 2020 г.
Тигр был убит на прошлой неделе возле села Новостепановка Свободненского района.
Новости Новосибирска: Китайские контрабандисты ввезли нефтепродукты на $250 млн

Китайские контрабандисты ввезли нефтепродукты на $250 млн

24 Сентября 2020 г.
Таможенники задержали десятки человек в провинции Фуцзянь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru