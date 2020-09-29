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Путин призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19, иначе россиян вновь могут ждать ограничения

Главная Общество
Новосибирск
09:57 29 Сентября 2020
президент, россияне, путин, обращение, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент России Владимир Путин призвал соблюдать меры по борьбе с коронавирусом COVID-19, иначе россиян вновь могут ждать ограничения.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.

«Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», - добавил глава государства.

Согласно последним данным, общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 159 573 человека. Вылечились - 945 920 человек, умерли - 20 385.

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