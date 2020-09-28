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Технологии и искусственный интеллект вытесняют человека

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Новосибирск
23:30 28 Сентября 2020
россия, технологии, человек, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Представленная Сбербанком 24 сентября программа обновления и трансформации бизнеса является знаковым событием, как для бизнеса, так и общества в целом. Экосистема банка, получившая название «Сбер», предполагает максимальную диджитализацию процессов, в которой человек будет играть вспомогательную роль.

«В этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, Сбербанк меняется сам, становясь больше для человека, чем финансовый помощник, становясь помощником по жизни, для решения всех его насущных задач каждый день», - заявил глава Сбербанка Герман Греф на презентации экосистемы.

Трансформация Сбербанка, в частности, предполагает, что: отделения останутся без касс, но смогут узнавать клиента по лицу, появятся новые умные девайсы и помощники, группа проведет полномасштабный ребрендинг и пр.

«Экосистема «Сбер», по сути, является зеркалом современного мира и общества, где все большую роль играют технологии, а человек остается на вторых ролях», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

«Данная тенденция является закономерной, как с технологической точки зрения, так и социальными вызовами. Она касается не только Сбербанка, а почти всех совеременных социально-экономических процессов. Коронавирус вынуждает ограничивать прямое человеческое общение. В то же время это упрощает и убыстряет жизнь. Однако возникает вопрос: где остается место человеку как рабочей единице», - заявил эксперт в беседе с Sibnovosti.ru.  «COVID рано или поздно отступит, технологии будут развиваться дальше, а безработица так быстро никуда не денется. О последнем бизнесу и обществу забывать никак нельзя», - добавил Артур Волошин.

Технологизация и автоматизация процессов в современно мире неизбежна. Менее чем за год диджитал и онлайн процессы ускорились (в том числе и из-за коронавируса) настолько, что это стало вызывать серьезную настороженность, так как человек все чаще исключается из производственных и рабочих цепочек и как следствие нередко лишается работы. Баланс между человеком и технологиями сегодня определенно нарушен и чем дальше, тем сложнее его будет найти. 

#россия #общество #экономика #технологии #эксперт #мнение #артурволошин

 

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