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В России выявлено еще 8135 новых случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
14:45 28 Сентября 2020
россия, сибирь, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в России было выявлено еще 8135 случаев заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 159 573 человека.

Вылечились - 945 920 человек, умерли - 20 385.

В Красноярском крае – 107 новых случаев заражения, два человека скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 69 новых случаев, двое скончались.

В Алтайском крае – 89 случаев заражения, два человека умерли.

В Омской области – 88 новых случаев, а Иркутской области – 85.

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