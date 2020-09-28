В России выявлено еще 8135 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России было выявлено еще 8135 случаев заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 159 573 человека.

Вылечились - 945 920 человек, умерли - 20 385.

В Красноярском крае – 107 новых случаев заражения, два человека скончались.

В Новосибирской области за сутки выявлено 69 новых случаев, двое скончались.

В Алтайском крае – 89 случаев заражения, два человека умерли.

В Омской области – 88 новых случаев, а Иркутской области – 85.