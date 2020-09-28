Алтайский край признан самым здоровым среди регионов Сибири – таковы данные рейтинга рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2019 году, которое опубликовало агентство РИА Новости.

Алтайский край занял 36 место, Новосибирская область - 45 место, Омская область – 46, республика Алтай – 50, республика Тыва – 56, Красноярский край – 61, Томская область – 59, Иркутская и Кемеровская области – 67 и 72 места, Хакасия – лишь 80 место.

Первые строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея.

Худшие показатели у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Фото с сайта ok.ru