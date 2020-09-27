Более 7,8 тыс человек заразились COVID-19 в России за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено еще 7867 случаев заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 151 438 человек.
Вылечились - 943 218 человек, умерли - 20 324.
В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев, четверо скончались.
В Алтайском крае – 87 случаев заражения, четыре человека скончались.
В Омской области – 86 новых случаев, трое умерли.
В Красноярском крае – 103 новых случая заражения.