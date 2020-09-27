27 сентября
Новосибирск
погода +8 °C
76.82
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Более 7,8 тыс человек заразились COVID-19 в России за сутки

Главная Общество
Новосибирск
14:59 27 Сентября 2020
сибирь, вирус, россия, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки в России было выявлено еще 7867 случаев заражения COVID-19, сообщили сегодня в оперативном штабе. Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 151 438 человек.

Вылечились - 943 218 человек, умерли - 20 324.

В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев, четверо скончались.

В Алтайском крае – 87 случаев заражения, четыре человека скончались.

В Омской области – 86 новых случаев, трое умерли.

В Красноярском крае – 103 новых случая заражения.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Скончалась вице-мэр Хабаровска

Скончалась вице-мэр Хабаровска

27 Сентября 2020 г.
Ирина Шапиро скончалась вследствие хронических заболеваний при лабораторно подтвержденном коронавирусе.
Новости Новосибирска: В приморском океанариуме родился первый в России акуленок-зебра

В приморском океанариуме родился первый в России акуленок-зебра

27 Сентября 2020 г.
Малёк родился весом 100 граммов и длиной 27 сантиметров.
Новости Новосибирска: «Российская газета» объявила о 40% скидке на подписку

«Российская газета» объявила о 40% скидке на подписку

25 Сентября 2020 г.
Акция действует до 4 октября
Новости Новосибирска: Еще более 7 тыс человек заразились коронавирусом в России

Еще более 7 тыс человек заразились коронавирусом в России

25 Сентября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 136 048 человек.
Новости Новосибирска: Медведь попытался отнять у жителя Сахалина беспилотник

Медведь попытался отнять у жителя Сахалина беспилотник

25 Сентября 2020 г.
Жителю Сахалина Сергею Любаченко удалось снять при помощи квадрокоптера медведя, поедающего рыбу на берегу Охотского моря.
Новости Новосибирска: В Оренбурге карагач уступает место кленам, липам и каштанам

В Оренбурге карагач уступает место кленам, липам и каштанам

24 Сентября 2020 г.
В городе стартует масштабная кампания по озеленению
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Андрей Латыпов возглавил национальный парк в Оренбургской области

Андрей Латыпов возглавил национальный парк в Оренбургской области

22 Сентября 2020 г.
Ранее он работал заместителем директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
Новости Новосибирска: В Новосибирской области объединяются колледжи профобразования

В Новосибирской области объединяются колледжи профобразования

23 Сентября 2020 г.
В Новосибирской области сокращается число профессиональных образовательных учреждений. Реорганизация коснулась нескол...
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 63 заболевших и 73 выздоровевших после COVID-19

В Новосибирской области 63 заболевших и 73 выздоровевших после COVID-19

24 Сентября 2020 г.
Оперативный штаб подвел итоги минувших суток
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru